I comuni di Bonnanaro e Torralba amministrati, rispettivamente, dai sindaci Giovanni Carta e Pier Paolo Mulas, hanno deciso di unire le forze e partecipare, in maniera congiunta, al bando per le "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni".

Nello specifico i due piccoli paesi del Meilogu hanno deciso di presentare un progetto per i lavori di messa in sicurezza delle strade dell'agro. Il ruolo di capofila spetterà al comune di Torralba il quale, si legge nello schema di convenzione approvato dai due Consigli comunali, «provvederà a compiere tutti gli atti necessari alla presentazione della proposta di intervento, nei termini previsti dal bando, come sopra riportato e, in caso di ammissione al contributo, alla realizzazione e gestione degli investimenti previsti nella proposta». La durata della convenzione sarà di tre anni.

«Ciascun Comune aderente all’accordo - si legge ancora nel documento - si impegna a collaborare anche attraverso il proprio personale per la concreta realizzazione del progetto che verrà presentato, mettendo a disposizione del Comune capofila tutte le informazioni, gli atti e i documenti richiesti. In particolare, ciascun Comune aderente all’accordo si impegna a fornire al Comune capofila, nei termini richiesti, tutti i dati necessari per effettuare il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati».

