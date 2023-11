Lavori di efficientamento degli acquedotti al servizio di Porto Torres e Stintino.

Per mercoledì 8 e giovedì 9 novembre i tecnici di Abbanoa hanno in programma due importanti interventi inseriti nel programma complessivo di miglioramento del servizio idrico del nord ovest della Sardegna e in particolare dei Comuni serviti dal potabilizzatore di Truncu Reale.

All’interno dello stesso piano, nelle scorse settimane sono stati eseguiti alcuni interventi nelle condotte al servizio della città di Sassari, in particolare nell’adduttrice tra Monte Oro e Ponte Rosello, che hanno già conseguito importanti risultati a tutto vantaggio del servizio offerto all’utenza.

Durante le operazioni l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali e attingendo a pozzi locali. Cali di pressione e temporanee interruzioni potrebbero verificarsi nel centro abitato di Porto Torres, quartiere Villaggio Satellite e zona porto dalle 14 alle 24 di mercoledì, nel quartiere Serra Li Pozzi dalle 7 alle 24, sempre di mercoledì, oltre al centro abitato di Stintino nella giornata di giovedì.

