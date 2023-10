L'auto prende fuoco durante la marcia e il conducente è costretto ad arrestare la corsa per evitare il peggio. Momenti di paura questa mattina, intorno alle 9.30, sulla provinciale 25, nel territorio di Porto Torres quando, a circa 200 metri dal confine con Sassari, una Land Rover datata è stata avvolta dalle fiamme mentre si dirigeva nel centro urbano. L’incendio nel giro di pochi minuti ha interessato l’intero veicolo. All’interno il conducente accortosi del fumo e del fuoco è riuscito ad abbandonare la vettura.

Il proprietario, originario di Porto Torres ma residente a Sorso, stava percorrendo la strada per dirigersi presso un meccanico di fiducia con l’intento di riparare il guasto del veicolo, una perdita di gasolio che ha innescato le fiamme.

Il carburante si sarebbe surriscaldato provocando l’incendio che in pochi attimi ha divorato la macchina.

Dopo essersi messo in salvo, l’uomo ha allertato il 115 e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres sono intervenute tempestivamente per spegnere il rogo che ormai aveva ridotto in cenere l’intera vettura.

Per fortuna nessuna conseguenza per l’automobilista.

