Visita pastorale, alla città di Porto Torres, del nuovo arcivescovo della diocesi di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu che domani, sabato 18 aprile alle 15.30, in occasione del suo solenne insediamento farà una tappa nella Basilica di San Gavino per un incontro di preghiera presso la tomba dei Santi Martiri turritani.

Un evento particolarmente significativo, che segna l’inizio del suo ministero pastorale, un saluto ai santi cristiani le cui reliquie, rinvenute nel 1614, sono conservate nella chiesa romanica millenaria, dove ogni anno si celebra la messa a loro dedicata. Un culto che coinvolge l’intera Isola e che si rinnova a Porto Torres all’indomani della Pentecoste.

Il comando della polizia locale turritana ha disposto una nuova ordinanza per disciplinare la viabilità durante la visita pastorale, per consentire l’accoglienza dell’arcivescovo in sicurezza.

Per permettere lo svolgimento delle iniziative a partire dalle 13 e fino alla fine dell’evento è stata interdetta la sosta dei veicoli in Largo Sabelli, nel tratto compreso tra via Manno e la piazza Martiri Turritani.

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