Ha fatto tappa a Ittiri la visita pastorale dell'Arcivescovo di Sassari. La prima giornata si è svolta febbraio nel salone parrocchiale della chiesa di San Pietro in Vincoli, con l’appuntamento organizzato dalla Fondazione Accademia, casa di Popoli, Culture e Religioni.

Un momento di dialogo importante con Monsignor Saba, destinato in particolare a operatori pastorali, operatori culturali, associazioni culturali, educatori e amministratori che operano all’interno del territorio.

La seconda giornata ha visto l'incontro con l’amministrazione comunale di Ittiri, rappresentata dal sindaco Antonio Sau, che ha accolto il Monsignor Saba in municipio. Prima del confronto con il consiglio comunale l’Arcivescovo ha potuto ascoltare anche una rappresentanza della Consulta giovanile di Ittiri.

«Una panoramica completa di uno dei centri più grandi di tutta la provincia del territorio della diocesi - spiegano dal comune di Ittiri -. Una delle tappe più significative della visita pastorale nelle comunità dell’arcidiocesi è quella che vede protagonisti coinvolti in prima linea gli amministratori del territorio».

Questo è il messaggio lasciato agli amministratori: «L’interparrocchialità - ha detto l’Arcivescovo - è uno dei pilastri fondamentali della visita pastorale e del cammino intrapreso dalla nostra diocesi perché da soli non si va da nessuna parte. Questo, infatti, rientra nel processo sinodale della Chiesa e la nostra diocesi lo porta avanti in maniera convinta. Mi piace sottolineare questa relazione positiva tra amministrazione e comunità ecclesiale. La via del dialogo porta sempre a trovare elementi comuni».

Al termine dell’appuntamento, l’Arcivescovo ha voluto salutare tutti gli impiegati dei vari uffici del municipio.

