Una panchina rossa e braccialetti da distribuire ai passeggeri per dire no alla violenza di genere.

L’aeroporto di Alghero aderisce alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne con una serie di iniziative che i viaggiatori hanno mostrato di gradire.

La volta della main hall, per l'occasione, è stata illuminata di rosso e la Sogeaal, la società di gestione dello scalo, ha voluto proiettare un video e offrire degli opuscoli che spiegano quale è il segnale internazionale per la richiesta di aiuto in caso di necessità.





