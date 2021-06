L'occasione era il rinnovo delle cariche per il triennio 2021-24, ma la sezione sassarese dell'Uildm ne ha anche approfittato per inaugurare la stagione estiva della Casa vacanze di Platamona, che già da alcune settimane ospita persone con disabilità provenienti da diverse parti d’Italia, come ad esempio alcuni soci della Uildm di Chivasso ospiti in questo periodo presso la struttura.

Unica nota stonata la mancanza di passerelle d'accesso alla spiaggia, come ha evidenziato la presidente Gigliola Serra: “Contrariamente agli anni scorsi, presso la spiaggia della Rotonda antistante la Casa, il Comune di Sassari non ha ancora provveduto alla sistemazione della ABAF, area balneare ad accesso facilitato con passerelle per l’accesso al mare, personale di aiuto per le persone disabili e servizi igienici attrezzati. I servizi della ABAF, gratuiti e fruibili da un gran numero di disabili, sono sempre stati vanto e merito del Comune di Sassari; solitamente il servizio è sempre partito da metà giugno, quest’anno le persone disabili forse dovranno aspettare fino a luglio per poter accedere alla spiaggia, ma non abbiamo ancora certezza in merito”.

L'inaugurazione della Casa vacanze della Uildm Sassari (foto Marras)

Durante l’incontro si è proceduto con il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio. Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Gigliola Serra Presidente; Francesca Arcadu e Francesca Cottoni Vice Presidenti; Franco Vicari Segretario; Walter Passaghe Tesoriere; Maria Ruiu e Noemi Puggioni Consigliere.

È stato poi nominato il socio storico Antonio Bazzoni in qualità di Proboviro, carica non prevista nello Statuto ma nata dalla gratitudine di tutta la sezione per i suoi saggi consigli, le proposte illuminate e l’attenzione verso i temi della disabilità. Ugualmente, pur non richiesta come carica dal nuovo Statuto, la sezione ha nominato referente medico la dottoressa Myriam Pastorino.

La Sezione Uildm guarda avanti e sono tanti i progetti in corso, che quest’anno si potranno portare avanti anche grazie a Roberta, Iside, Marco e Felipe, ragazzi e ragazze del Servizio Civile che affiancheranno i volontari con grande entusiasmo.

