Il mare ha inghiottito gran parte della sabbia della splendida spiaggia di Balai, mettendo a nudo le rocce e facendo emergere alcuni fossili, rimasti da tempo nascosti.

È una nuova immagine quella che appare in queste ore sul litorale di Porto Torres. Impressiona coloro che quell’arenile lo frequentano assiduamente. Ma la natura restituirà quello ha tolto. Sono spariti metri e metri di spiaggia dopo la tempesta di vento e le mareggiate che con violenza si sono accanite sul lido nei giorni scorsi, portandosi via tutto quello che, qualche giorno fa, appariva ancora integro.

La furia delle onde ha fatto indietreggiare il bagnasciuga di oltre il 70 per cento e il paesaggio appare trasformato. Attirano l’attenzione dei più curiosi i grandi fossili emersi in superficie e chiaramente visibili. Nelle prossime ore si valuterà la necessità di un ripascimento oppure se necessario attendere che sia il mare stesso a restituire la sabbia affinché la spiaggia di Balai ritorni ad essere come prima.

