Si è insediata formalmente il 30 luglio scorso, nell’Unione dei Comuni del Coros, la sindaca di Putifigari Antonella Contini.

L’unica sindaca donna dell’attuale amministrazione sovracomunale, entra a far parte della rosa dei dodici sindaci che rappresentano i dodici comuni del territorio del Coros. Già funzionaria del vicino paese di Florinas, e precedentemente, rappresentante del comune di Putifigari in seno all’Unione, Contini ritorna in una realtà amministrativa che conosce bene e nella quale ha già avuto modo di lavorare.

La neo eletta sindaca nelle amministrative di quest’anno punta molto sia alla guida del suo comune che nelle fila del Coros sul fronte del turismo e della valorizzazione territoriale. Sulla linea tracciata dell’ex Presidente Carlo Sotgiu e sulla continuità politico-amministrativa voluta dall’attuale presidente Cristian Budroni, Contini lavorerà al fianco degli undici colleghi sindaci, dando gambe alle progettualità delle funzioni associate esistenti, oltre a costruire quelle future.

La sindaca, che in realtà ha preso in mano le redini del comune di Putifigari da pochi mesi, delegherà in Unione un amministratore che ne farà le veci in seno all’assemblea. Ma l’attenzione sarà massima. «L’Unione del Coros – spiega la sindaca Antonella Contini - è cresciuta sotto vari aspetti in maniera esponenziale. Ha attivato numerose funzioni associate, ha progettato una programmazione territoriale che nonostante gli intoppi ha messo in piedi progettualità importanti e su quella si dovrà lavorare per concludere le linee di sviluppo turistico che includono anche il paese di Putifigari, e l’attività legata ai bandi è stata finora fruttuosa. Una responsabilità che mi prendo volentieri, sarà un piacere collaborare con i colleghi sindaci con i quali ho mantenuto un solido rapporto di collaborazione».

