Con un avviso pubblicato dal comune di Cheremule, è stato comunicato che la Regione Sardegna ha nominato un commissario con il compito di ricostituire la Pro loco, ormai inattiva da qualche anno.

Gli interessati possono compilare il modulo di adesione, disponibile in comune, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13, e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre le 13 dell’11 aprile. L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo il pagamento della tessera, che avrà un costo di 10 euro.

«È disponibile – si legge ancora nell’avviso –, per coloro che ne sono interessati, anche un modulo per esprimere la propria volontà a far parte degli organi sociali della Pro loco di Cheremule». L’assemblea dei soci è stata convocata per il 21 aprile, presso i locali della biblioteca comunale, con inizio alle 16. Nel corso della riunione saranno eletti i componenti del direttivo.

