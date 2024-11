La Chiesa di San Giuseppe a Sassari ospiterà sabato 7 dicembre alle 20.30 il concerto conclusivo della rassegna musicale “Il Filo Rosso”, organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia Onlus della presidente Denise Gueye, sotto la direzione artistica di Matteo Taras.

L'evento vedrà esibirsi insieme la Polifonica Santa Cecilia del maestro Alessio Manca e la Corale G. Rossini della maestra Clara Antonicello. Verranno eseguiti alcuni mottetti di compositori come Bruckner - tra cui i celebri Locus Iste e Os Justi - e il francese Fauré (il Cantique de Jean Racine), un omaggio a loro dedicato nel ricorrere dei rispettivi anniversari: bicentenario della nascita di Bruckner e centenario della morte di Fauré. I cori saranno accompagnati al pianoforte da Kseniia Nikitina.

«Abbiamo cercato di ampliare la platea d’ascolto e diversificare il nostro pubblico, portando la musica vocale in spazi non convenzionalmente destinati ai concerti e, al contempo, promuovendo una fruizione nuova e partecipativa del patrimonio culturale cittadino - spiegano Denise Gueye e Matteo Taras -. Siamo certi che il concerto conclusivo in programma il 7 dicembre rappresenterà un momento di alto valore artistico e culturale per la città di Sassari, un momento capace di fondere tradizione e innovazione attraverso l'interpretazione di capolavori della musica sacra».

© Riproduzione riservata