Anche quest’anno il Comune di Stintino allestirà la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico.

Una vera attrattiva inserita nel programma degli eventi natalizi “Naddali a l’Isthintini” prevista a partire dall’8 dicembre fino al 7 gennaio, una esperienza indimenticabile per i residenti e non solo.

Situata nel cuore di Stintino, offrirà un ambiente festivo e accogliente, adatto alle famiglie, amici e pattinatori di ogni età. Il tutto allestito con un’atmosfera natalizia con decorazioni, luci scintillanti e canzoni di Natale.

La pista, sistemata in via Sassari, presenta particolari caratteristiche essendo realizzata con ghiaccio sintetico di alta qualità, per un'esperienza di pattinaggio sicura e piacevole, una struttura aperta a tutti, dai principianti agli esperti.

Ormai da qualche anno l’amministrazione comunale punta su nuove attrattive in grado di offrire attività alternative al piccolo borgo turistico che accoglie centinaia di turisti durante la stagione estiva, ma che punta a destagionalizzare la presenza turistica anche nei mesi invernali con iniziative di ampio respiro e attività culturali.

© Riproduzione riservata