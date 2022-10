Stamattina brutta sorpresa per l'Amministrazione comunale di Sennori (e non solo). A pochissimi giorni dall'inaugurazione della pista ciclabile lunga tre chilometri, che percorre tutta la circonvallazione della cittadina (dallo stadio Basilio Canu), un ciclista anonimo ha avuto, probabilmente ieri sera prima dell'imbrunire, la "bella pensata" di percorrere la pista su cui era appena stato steso l'ultimo strato di bitume.

Risultato ottenuto: una lunga striscia che ha rovinato per un lungo tratto il manto e che costringerà la ditta che sta eseguendo i lavori a ulteriori riparazioni. Per questo spiacevole inconveniente potrebbe anche slittare l'inaugurazione.

Decisamente contrariato Roberto Desini, assessore comunale allo Sport. "È davvero incredibile come questo ciclista non si sia accorto del bitume fresco e soprattutto dei cartelli e della segnaletica che lo indicavano - commenta -. Penso che sia stato solo un atto di stupidità e non altro. Perché diversamente sarebbe grave". La pista ciclabile è costata all'Amministrazione un milione circa di euro.



