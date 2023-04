Durante queste festività pasquali, la spiaggia de La Pelosa è stata purtroppo teatro di comportamenti incivili. A denunciarlo è stato il comune che sottolinea come «alcuni individui hanno lasciato notevoli quantità di spazzatura sul litorale, in particolare nelle passerelle di ingresso alla spiaggia. Nonostante il giorno festivo e l'assenza degli operatori ecologici in servizio, l'Amministrazione Comunale di Stintino, il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali e alcuni volontari, profondamente dispiaciuti per l'accaduto, si sono prontamente attivati e hanno organizzato un intervento di pulizia straordinario per ripristinare la bellezza e l'integrità dell'area».

L'assessore all'Ambiente e all'Ecologia Enrico Scano e il Sindaco Rita Vallebella hanno invitato i cittadini e i turisti a rispettare l'ambiente e ad adottare comportamenti responsabili, evitando di abbandonare rifiuti e contribuendo attivamente alla tutela del territorio. Il comune sta anche valutando l'adozione di misure punitive più severe per scoraggiare l'abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche.

«La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire un futuro sostenibile e per mantenere Stintino un luogo di cui essere orgogliosi. Il Comune di Stintino ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per ripulire la spiaggia de La Pelosa e ribadisce l'importanza dell'impegno di ciascuno nella salvaguardia dell'ambiente e del nostro patrimonio naturale», concludono dal Comune.

