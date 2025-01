Il Comune di Stintino ha approvato il progetto definitivo in variante al Piano urbanistico comunale per avviare gli espropri per causa di pubblica utilità, finalizzati all’acquisizione degli immobili situati nel territorio comunale, necessari alla realizzazione dei lavori di tutela, protezione e valorizzazione della rinomata spiaggia della Pelosa.

Il Comune, guidato dalla sindaca Rita Vallebella, compie un altro passo avanti per la salvaguardia dello splendido arenile. Il progetto preliminare, approvato dalla precedente amministrazione, presieduta dal sindaco Antonio Diana, prevede l'eliminazione della strada asfaltata dalla zona della spiaggia del Gabbiano sino alla Pelosetta, la ricostituzione del sistema dunale e della vegetazione e il posizionamento di un sistema di passerelle in legno in aggiunta a quelle già esistenti, di un parcheggio e un sistema di mobilità, per un costo complessivo di circa 18 milioni di euro.

Somme di un progetto che sarà finanziato a step con il ricorso a stanziamenti da richiedere a Regione, Ministero dell'Ambiente e Comunità europea.

