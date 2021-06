Nessuna fosca previsione per la spiaggia gioiello di Stintino.

Al suo esordio con il numero chiuso e ticket, il primo giugno La Pelosa ha registrato 437 prenotazioni con nuclei familiari anche di 4 persone compresi i bambini non paganti, quindi, in totale circa 700 persone. Stessi numeri nella giornata di oggi 2 giugno.

Un avvio di stagione da protagonista nonostante il cielo nuvoloso, ed una previsione positiva con prenotazioni che crescono ogni giorno, concentrate soprattutto ad agosto. Si viaggia con 50 prenotazioni al giorno per il periodo di media stagione, a luglio si rileva una media di 80 registrazioni al giorno e in piena stagione un picco di 176 persone prenotate fino al 15 agosto.

Tutto grazie ad un sistema collaudato lo scorso anno e affidato alla Vosma, la società che gestisce i servizi di accesso alla Pelosa. Un biglietto da 3,50 per entrare in paradiso e godere di una serie di servizi nel rispetto delle regole che tengono in vita uno dei tesori della natura più ambito dai turisti. E ancora c’è qualcuno che non ha compreso il significato dei divieti.

“Abbiamo predisposto la cartellonistica agli arrivi negli aeroporti e negli ingressi dei Comuni di Sassari e territori limitrofi, - spiega Luca Merella, uno dei responsabili per la Vosma - e per domani è programmata la partenza della campagna di comunicazione sui divieti e norme da rispettare. In ogni passerella di accesso alla spiaggia è prevista la presenza di una persona addetta alle informazioni”.

Per quanto riguarda le infrazioni ancora nessuna sanzione, la politica adottata nei primi giorni è quella di cercare di sensibilizzare gli utenti invitati a regolarizzare i comportamenti.



