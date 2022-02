Sei anni fa per protestare contro il degrado dello storico impianto di via Coradduzza un centinaio di ex atleti, tecnici e dirigenti avevano coperto polemicamente la targa che dedicava la palestra Coni di Sassari al pallavolista Pier Paolo Peru, nazionale scomparso nel 2002. La Palestra Coni ha ospitato per decenni allenamenti e partite della Dinamo e del Sant'Orsola, delle maggiori squadre di volley cittadine, e persino un girone dei Campionati Europei femminili di basket nel 1974.

Abbandonata da oltre due decenni, versa in grave stato di degrado.

Due anni fa il consigliere Mariolino Andrìa aveva presentato una mozione discussa e approvata a maggioranza dal Consiglio comunale per l'attivazione di un'intesa con la società Coni Sport e Salute Spa che concedesse gratuitamente al Comune di Sassari il palazzetto ex Coni intitolato a Peru.

Trascorsi due anni senza alcun segnale, a parte il transennamento di un edificio pericolante, il consigliere Andrìa torna alla carica con una interpellanza rivolta a sindaco, assessore e presidente del Consiglio comunale per conoscere quali siano state le interlocuzioni per il riutilizzo del Palazzetto Peru e in che stato si trova la progettualità inerente il settore dell’impiantistica sportiva.

