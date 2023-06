La “Merenderia” per l'antincendio? Sembrerebbe proprio così almeno a leggere la delibera di giunta (n.193 del 7/6/23) con la quale si concede in comodato d'uso gratuito la struttura del parco intitolato al caporal maggiore scelto Gian Marco Manca all’associazione Protezione Civile Aib Alghero.

L’associazione conta 12 operatori già formati e 14 in fase di formazione e si occupa della lotta attiva agli incendi boschivi.

«La concessione di una sede operativa consentirebbe a questa associazione – si legge nella delibera – di ricevere in comodato d’uso da parte della Regione di un mezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio/idro e di poter accedere al bando contributi 2023 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e attrezzature per far fronte alle emergenze idrauliche e idrogeologiche».

Per questo motivo il Comune concederà in comodato d’uso gratuito il fabbricato del parco di Maria Pia, circa 121 metri quadrati al piano terra e 70 metri quadrati al primo, più il terrazzo oggi in uno stato di degrado anche a causa del prolungato inutilizzo. Una decisione che non mancherà di suscitare malumori e polemiche anche perché quel luogo è sempre stato un punto di riferimento per famiglie e bambini, fino a quando non è rimasto in completo stato di abbandono.

