Nell'ultima uscita, quella di sabato scorso, circa 60 volontari di "Un arcipelago senza plastica”, nonostante il maltempo imperversante, hanno raccolto quasi 4 tonnellate di rifiuti, che sono state smaltite presso l'Isola Ecologica, in collaborazione con la società in house, La Maddalena Ambiente.

«Inutile nascondere che la situazione peggiora di volta in volta - scrivono i volontari – Oltre ai rifiuti portati dal mare ci pensano gli umani a scaricare ogni tipo di rifiuto tra la vegetazione».

La pulizia ha riguardato la costa di Santo Stefano (Nord) e Caprera (ovest) e l'isola di Maddalena. Sono stati raccolti: copertoni con cerchione, pesanti binari di ferro, pezzi di motore, letti, materassi, pompe, biciclette, alluminio, vetro e un'infinità di plastica.

«Se non si cerca un rimedio la situazione non può che peggiorare, anche perché le zone prese di mira sono sempre le stesse», scrivono sempre i volontari, che auspicano maggiori controlli. Sono oltre 135, le tonnellate di rifiuti racconti nelle isole e isolotti dell'Arcipelago-Parco nazionale, dai volontari di 'Un arcipelago senza plastica', in 5 anni di interventi, effettuati sia nella buona che nella cattiva stagione.

