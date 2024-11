“Immigrazione, Integrazione, Cittadinanza - I diritti delle donne nelle società multiculturali” al centro della mattinata di approfondimento organizzata dalla Fondazione Vittorio Occorsio in collaborazione con l’Università degli studi di Sassari e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, nell’ambito della 5ª edizione del progetto “La giustizia adotta la scuola”. L'appuntamento è per lunedì alle 11.30 nel Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari (via Roma 151).

A parlarne con gli studenti del Polo Tecnico “Devilla” saranno Nicoletta Puggioni, Dirigente scolastica dell’Istituto e Assessora alla Cultura, Marketing turistico e Politiche educative, giovanili e sportive del Comune di Sassari insieme a Sabrina Mura, esperta di Diritto dell’immigrazione, Associazione Acos, e a Carla Bassu, Costituzionalista, docente dell’Università di Sassari

L’incontro fa parte delle iniziative dell’ambizioso progetto “La Giustizia adotta la Scuola” – Focus Sardegna, che coinvolge gli studenti in incontri con magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, storici, giornalisti ed economisti, in un percorso di memoria alla lotta a terrorismo ed eversione nella storia recente d’Italia, per attivare ideali e valori di rispetto dei diritti individuali e collettivi, educando così alla cultura della legalità e all’etica del lavoro.

