Riprendono le attività dell’Associazione Culturale Intercomunale Isperas che in collaborazione con il Comune di Padria e l'Unione dei Comuni del Villanova, hanno organizzato per venerdì 2 dicembre alle 18.30, nei locali dell’ex convento francescano, la presentazione del libro "La giudicessa. Storia di Eleonora d'Arborea".

Sarà una serata di approccio alla futura edizione di "StoricaMente: Festival del Romanzo Storico". La serata sarà condotta da Lucia Cossu che dialogherà con l'autrice alla scoperta di questa importante pagina di storia della Sardegna

Rita Coruzzi è nata il 2 giugno 1986 a Reggio Emilia, dove tuttora risiede. Affetta da tetraparesi, in conseguenza di un intervento chirurgico andato male, dall'età di dieci anni è sulla sedia a rotelle. Diplomatasi al liceo classico della sua città, ha conseguito la laurea triennale in Lettere e si è specializzata in giornalismo presso l'università di Parma. Della sua esistenza ha fatto una battaglia quotidiana per dimostrare che non ci si deve arrendere mai e che è sempre possibile trovare in sé la forza interiore per affrontare qualsiasi prova. Con Piemme ha pubblicato diversi libri dedicati alla sua storia e alla sua scelta di fede. Matilde, il suo primo romanzo storico, è stato vincitore del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, del Premio Internazionale Stefano Zangheri e del Premio Internazionale Città di Cattolica.

