La Fondazione Alghero rinforza la collaborazione con i privati nell’organizzazione degli eventi estivi e delle manifestazioni identitarie. Sono stati pubblicati due avvisi per l'acquisizione di proposte per la programmazione di eventi e spettacoli da marzo a settembre 2023 e la ricerca di sponsor interessati a valorizzare la propria immagine e visibilità, anche commerciale (gli avvisi completi della modulistica sono scaricabili sul sito istituzionale della Fondazione Alghero).

Per quanto riguarda la programmazione degli eventi i soggetti interessati potranno inviare le proprie proposte artistiche entro le ore 13 del 28 febbraio 2023, proposte che dovranno essere capaci di concorrere alla definizione di un cartellone di eventi e spettacoli per diversi target di fruitori spaziando dalla musica, al teatro, alla danza, alla comedy, alle rassegne letterarie e ai festival per il periodo primaverile ed estivo.

L’avviso di sponsorizzazione, invece, scadrà il 14 aprile 2023 ed è rivolto agli imprenditori privati e alle aziende che desiderano contribuire alla realizzazione di eventi estivi o il Cap d’Any. Si potrà, in questo caso, affiancare il nome della propria azienda a quello della Fondazione, dei grandi artisti e dei festival in manifesti, locandine, cartelle stampa e carta intestata; oppure partecipare ai momenti salienti di presentazione degli eventi (conferenza stampa, eventi inaugurale e premiazioni), o ancora "griffare" con i propri marchi i luoghi in cui si svolgono concerti e manifestazioni. Le offerte potranno consistere in sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) e/o di natura tecnica(erogazione diretta di servizi a carico dello sponsor).





© Riproduzione riservata