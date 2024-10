«Taylor Mega mi ha cambiato la vita». L'arrivo della madrina di Promo Autunno, oggi a Sassari in Promocamera, ha richiamato media e fan con cui l'influencer, originaria di Udine, si è intrattenuta per autografi e selfie tra gli stand dell'evento organizzato da Claudio Rotunno.

Tra i presenti anche Erica Fois, sassarese, che senza nascondere la propria emozione, si è fermata a parlare con l'imprenditrice. «Ho iniziato a seguire il suo profilo sui socia», racconta Erica, «e poi ho comprato il suo libro».

Pagine non solo dorate per la modella trentenne, in cui ripercorre una vita segnata negli anni da teenager dalla dipendenza. «Ho vissuto per molti anni in Francia», riferisce Fois, «e avevo perso il voler essere me stessa». Le parole di Taylor aprono un mondo alla ragazza sarda. «Quello dello sport grazie a cui ho perso 25 kg».

L'autografo su libro (Foto: Floris)

Non ha trattenuto le lacrime davanti all'influencer. «Perché non mi sarei mai aspettata di incontrarla. La sua storia mi ha preso, in particolare quella contro la dipendenza. Lei ha una grande volontà e quello che vuole riesce a ottenerlo».



© Riproduzione riservata