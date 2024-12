Tre squadre nelle coppe europee femminili. Due sono Venezia e Schio che disputano l'Eurolega, mentre nell'Eurocup è rimasta solo la Dinamo Women a rappresentare l'Italia, perché sia Campobasso sia Geas Sesto San Giovanni sono state eliminate.

L'impresa di arrivare agli ottavi, il cosiddetto Round of 16 era riuscita già due anni fa alla squadra sassarese che aveva battuto le belghe del Namur e poi perso la doppia sfida contro le francesi del Montpellier. In questa edizione invece la formazione allenata da Restivo è passata grazie al miglior saldo punti (+3) contro un'avversaria molto quotata come L'Hozono Global Jairis di Alcantarilla.

Il tabellone le proporrà un altro club spagnolo per gli ottavi: l'8 gennaio, nella prima gara del nuovo anno, ospiterà al PalaSerradimigni l'IDK Euskotren di San Sebastian, mentre il 15 renderà visita nella nota città basca sul Mar Cantabrico.

