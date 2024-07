A Villanova Monteleone secondo appuntamento della rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire” inserita nel festival “La cultura oltre i confini” nel 35° anniversario della nascita dell’associazione.

Per questa manifestazione estiva è stata programmata la presentazione del libro “La casa della felicità” di Patrizia Virgilio (Ed. Amico Libro). Il tutto organizzato dall’associazione culturale Interrios con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova e con la collaborazione della libreria Il Labirinto di Alghero e dell’associazione Misericordia, in programma giovedì 1 agosto alle 19,30 nella Piazzetta “Raimondo Piras” adiacente Su Palatu. Per l’occasione dialogherà con l’autore Laura Neri, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Li Punti” di Sassari.

Un romanzo, come si legge nella prefazione, che si avvicina tanto a come siamo abituati a vivere la vita: sogni, convinzioni, decisioni che, un passaggio alla volta, ci permettono di raccogliere emozioni un po’ ovunque. "La casa della felicità” racconta le vicende di Faustina Sanna, una giovane maestra d’infanzia che viene immessa in ruolo in un piccolo paese della Sardegna, lontana dalle sue certezze e dalla sua famiglia. Una Faustina coraggiosa, curiosa e un po’ imbranata forse che, dopo il ritrovamento di un antichissimo testo all’interno della casa che la ospita, potrà mettere a fuoco e ricostruire la propria felicità. Questo grazie alla cosa che le piace fare di più: andare fino in fondo alle cose che si nascondono.

Patrizia Virgilio vive e lavora a Sassari come insegnante, counselor e formatrice per adulti. Ha scritto il suo primo libro, "L'armatura dell'educatore. Manuale semiserio per genitori e per tutti coloro che si occupano di educazione” (2021), su una delle tematiche a lei più care: il sostegno alla genitorialità. Da più di vent’anni si interessa di mindfulness, di benessere della persona, e della famiglia, tenendo corsi di formazione e seminari.

