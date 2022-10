Importante passo dell'Amministrazione comunale di Ittiri.

Tutti gli uffici comunali si trasferiranno a Palazzo Marini, ex scuola e uno dei più importanti edifici storici della cittadina. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo del trasferimento, che darà risposta a una delle criticità più importanti dell'Amministrazione: il mancato accorpamento degli uffici comunali, da sempre situati in punti diversi dell’abitato. Fatto che ha sempre creato disagi alla comunità. L'investimento totale è di oltre 1,5 milioni di euro: 1,2 milioni provenienti da finanziamenti regionali e 300mila euro dall'avanzo di amministrazione del 2022.

Le opere che si realizzeranno terranno conto della salvaguardia e della tutela della componente storica del palazzo. Gli interventi riguardano la sostituzione delle porte interne e degli infissi esterni (attualmente in condizioni di degrado), la realizzazione delle coibentazioni termiche e dell’impianto termico, che garantiranno un notevole risparmio energetico. Verrà inoltre installato un nuovo impianto di illuminazione e un nuovo impianto elettrico. Le somme predisposte dall'Amministrazione saranno canalizzate per il definitivo trasferimento degli uffici e l'attivazione dei servizi comunali presso la nuova sede.

Ossia sia per l’acquisto dei nuovi arredi necessari, la predisposizione della rete e il trasloco dagli attuali uffici. Inoltre, grazie ad un ulteriore finanziamento europeo di circa 700mila euro, Palazzo Marini ospiterà al piano terra il museo del Coros, che agirà da hub territoriale.

"Quello della riqualificazione di Palazzo Marini è un ambizioso progetto e un importante punto programmatico a cui tenevamo molto e abbiamo dato corpo - commenta il sindaco di Ittiri Antonio Sau -. Disporre gli uffici in un'unica sede risolverà tanti disagi alla comunità, oltre al risparmio energetico e al recupero di un palazzo storico a cui tutti gli ittiresi sono legati. Ora via al più presto alle procedure delle gare d'appalto. Tengo inoltre a precisare - continua il primo cittadino - , visto che Palazzo Marini è stato per decenni un edificio scolastico, che con un investimento di circa 2 milioni di euro a breve verrà potenziata la scuola di via Turati, arteria in cui risiede quasi il 60% della popolazione".

