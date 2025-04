Un parco inclusivo nel centro urbano di Ittiri, un progetto frutto del lavoro sinergico tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sau e gli uffici, una soluzione progettuale presentata risultata vincente nell’ambito del bando “Rigenerazione Urbana”. Il Comune di Ittiri riceverà un finanziamento regionale di 500.000 euro, a cui si aggiungeranno altri 225.000 euro di cofinanziamento comunale. Un investimento complessivo di ben 725.000 euro, che sarà destinato alla realizzazione di un nuovo parco urbano.

L’intervento interesserà un’area da tempo in stato di abbandono, compresa tra via Cagliari, via Oristano e via Boccaccio. Una zona che per troppo tempo è rimasta ai margini della vita cittadina, ma che ora potrà finalmente trasformarsi in un luogo accogliente, fruibile e capace di generare socialità. L’idea alla base del progetto è quella di rigenerare non solo fisicamente lo spazio, ma anche il senso di appartenenza e comunità.

Il nuovo parco sarà pensato per tutti: bambini, giovani, famiglie, anziani e persone con disabilità. Si tratterà di uno spazio pubblico moderno, curato, sicuro e pienamente accessibile, che offrirà ai cittadini la possibilità di praticare attività all’aperto, muoversi in libertà, incontrarsi, vivere il verde e prendersi cura del proprio benessere. Verranno inoltre riqualificati i marciapiedi del quartiere Missingiagu, migliorando sensibilmente l’accessibilità pedonale e il collegamento tra i diversi punti della zona pedonale. All'interno del parco troveranno spazio diverse aree attrezzate e funzionali, pensate per rispondere alle esigenze di un’utenza eterogenea.

© Riproduzione riservata