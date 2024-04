È stata riaperta al traffico la strada di “Canida”, nel comune di Ittiri. L'importo complessivo dei lavori realizzati è di 540mila euro, ottenuto dall'amministrazione attraverso bando ministeriale per realizzazione di opere pubbliche per messa in sicurezza del territorio.

Gli interventi realizzati stabilizzano i terreni con azioni sia superficiali che in profondità. A livello superficiale, sono stati realizzati interventi per proteggere il suolo dall'erosione delle acque superficiali, includendo geostuoie e ricostituzione della copertura vegetale.

L'obiettivo è stato quello di garantire un deflusso regolare delle acque meteoriche. In profondità, è stata installata una berlinese di micropali per stabilizzare il substrato stradale. Lungo le scarpate più ripide, sono state installate reti metalliche e geostuoie per proteggere i terreni superficiali e favorire la crescita delle piante.

Gli interventi hanno incluso anche la regolazione delle acque meteoriche e il rifacimento di tratti danneggiati della strada, e la messa in sicurezza del ponte di attraversamento situato lungo la strada con il rifacimento del manto e l'installazione di barriere di protezione.

La strada era chiusa a causa di criticità legate alla stabilità dei pendii e a fenomeni franosi, con cedimenti e crolli. Varie sezioni della strada evidenziavano potenziale formazione di frane dovute alla natura litologica del terreno ed è stato dunque necessario implementare attraverso questi interventi le misure di protezione superficiale dei terreni per garantire la stabilità e prevenire ulteriori danni causati dalle acque meteoriche e di deflusso.

