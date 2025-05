Il 7 e l’8 giugno 2025, Ittiri ospiterà la prima edizione di PaulisMedievalis, una rievocazione storica che celebra il passato e punta a far rinascere uno dei luoghi più suggestivi e identitari del territorio. Ideata,progettata e organizzata interamente dalla Pro Loco di Ittiri “A. Tavera”, lamanifestazione nasce dalla volontà di restituire all’Abbazia il ruolo di fulcroculturale e simbolico che le spetta, trasformandola in un’esperienza collettivadi memoria, partecipazione e futuro. Un progetto importante, reso possibile grazie al forte sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sau. «PaulisMedievalis rappresenta per noi un’occasione concreta di valorizzazione del sito– afferma l’assessore alla Cultura Baingio Cuccu – e si inserisce perfettamente nella visione strategica avviata per Paulis. A breve verrà pubblicato il bando per i lavori nell’area archeologica, un ulteriore passoverso la sua piena rinascita e fruibilità. L’evento è la naturale prosecuzionedi un investimento culturale più ampio, condiviso con la Pro Loco, vera protagonista dell’iniziativa». Il cuore della manifestazione saranno le visite guidate immersive all’Abbazia, riservate a gruppi contingentati per la tutela del sito, prenotabili su prenotaunposto.it, e arricchite dalla presenza di figuranti in abiti storici,liturgie cistercensi, musica e racconti in stile medievale. Attorno all’Abbazia prenderà vita un vero insediamento medievale, animato da artigiani,arcieri, speziali, osti, minatori, musici e popolani.

I visitatori potranno degustare piatti dell’epoca nella taverna storica, assistere a spettacoli, parteciparea laboratori esperienziali e scoprire antichi mestieri come la lavorazione delferro, della ceramica e del legno. A concludere la prima giornata, sabato 7 giugno alle 22, sarà il concerto degli Alma mediterranea, storica band folk-rock sarda che porterà sul palcoenergia e atmosfere coinvolgenti, tra suoni del Mediterraneo e testi diimpegno. Il live sarà accompagnato da uno spettacolo di fuoco, acrobazie, danzee giocoleria per un finale emozionante.

