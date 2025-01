Tre auto in fiamme nella notte, tra giovedì e venerdì, nel paese di Ittiri. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Nenni per spegnere l'incendio partito da una delle vetture parcheggiate sotto un'abitazione. L'allarme è scattato a mezzanotte e mezza, quando le lingue di fuoco si erano estese anche alle altre due macchine posteggiate vicino.

Per oltre due ore le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste impegnate per spegnere il fuoco che ha distrutto tutte le tre auto. Nessuna traccia di liquido infiammante è stata rinvenuta sul posto. Pertanto sono in fase di accertamento le cause che hanno fatto scaturire le fiamme, ovvero se si tratti di incendio doloso o accidentale. Le indagini e gli accertamenti sono affidati alla compagnia dei carabinieri di Alghero che dovranno attendere la relazione dei caschi rossi.

Solo nove giorni fa, nella notte del 15 gennaio, si era verificato un attentato incendiario ai danni di un centro estetico. In quel caso nessun dubbio che si trattasse di un atto doloso.

© Riproduzione riservata