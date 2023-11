Incubo finito per due medici di Ittiri: ieri sera lo stalker che più volte li aveva aggrediti e aveva preso di mira i loro studi è stato arrestato.

Si tratta di un 55enne del posto che ha seminato il terrore nella cittadinanza, visto che le aggressioni avvenivano negli orari di lavoro e all’interno degli studi medici, anche alla presenza di altri pazienti.

L’uomo più volte aveva scatenato la propria ira contro altri concittadini, in particolare verso i medici che seguivano la sua vicenda sanitaria. Recentemente, senza alcuno scrupolo e per futili motivi, ha brutalmente aggredito e minacciato pesantemente un dentista e un medico di base. I due professionisti, in seguito ai ripetuti agguati dello stalker, hanno dovuto persino interrompere la propria attività lavorativa.

Aggressioni fisiche e verbali ripetute, la più grave quando ha colpito con calci e pugni un medico nel suo studio, alla presenza di altri pazienti.

Alle aggressioni vanno aggiunti mirati danneggiamenti degli ambulatori dei due dottori: calci e pugni ai portoni d’ingresso, lancio di sassi contro le finestre. Un’escalation continua che lo scorso 15 novembre ha portato l’uomo a cospargere di gasolio il portone d’ingresso di uno studio, senza poi riuscire ad appiccare il fuoco.

Dalle denunce delle vittime sono partite le indagini: i carabinieri di Ittiri si sono serviti di sopalluoghi, visione dei filmati di videosorveglianza e testimonianze per raccogliere indizi di colpevolezza inequivocabili nei confronti del 55enne, poi il gip su richiesta della Procura di Sassari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori.

