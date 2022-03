"Occuperemo l'ospedale". Lo aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco di Ittiri Antonio Sau, davanti ad un'affollata assemblea pubblica di fronte al municipio, supportato da sindaci del territorio, confederazioni sindacali, consiglieri regionali e cittadini.

La clamorosa iniziativa in segno di protesta contro la Regione per la mancata riapertura dello storico ospedale Alivesi, e in particolare del reparto Lungodegenza. Chiuso quest’estate a causa del trasferimento del personale nel reparto Covid di Alghero.

Da ieri sera quindi sindaco, giunta, consiglieri comunali e cittadini hanno occupato la struttura, montando dinanzi all'ingresso una tenda dove i cittadini si recano a firmare "No alla chiusura dell'Alivesi". Sinora raccolte migliaia di firme. Stabiliti anche i turni di picchettaggio.

"Continueremo l'occupazione almeno sino alla prossima settimana, quando sarà indetto un Consiglio comunale aperto dinanzi al Palazzo regionale - spiega il sindaco di Ittiri Antonio Sau -. Indiremo tale Consiglio in concomitanza di una riunione dell'Assemblea regionale. Saranno perciò obbligati ad ascoltarci e prendere rapidi provvedimenti".

La tenda montata davanti all'ospedale (Foto Tellini)

© Riproduzione riservata