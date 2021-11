A Ittiri in Consiglio comunale l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu (in video conferenza) è stato sibillino. "L'ospedale Alivesi presto riaprirà i battenti - ha detto ieri sera - anzi nell'ambito della ristrutturazione sanitaria regionale verrà potenziato. Purtroppo la pandemia ci ha posto di fronte a una terribile emergenza. Inoltre la mancanza di medici ha peggiorato la situazione".

Lo storico ospedale di Ittiri, in particolare il reparto Lungodegenza, ha chiuso i battenti in piena estate scorsa. Un provvedimento dell'ATS regionale aveva disposto il trasferimento del personale medico e infermieristico presso il reparto Covid di Alghero. I pazienti invece sono stati trasferiti in altre strutture, tra le proteste vibranti dell'Amministrazione comunale.

Dopo le parole dell'assessore si intravede la luce in fondo al tunnel. Oggi anche il sindaco di Ittiri Antonio Sau appare maggiormente fiducioso, ma anche cauto sull'imminente riapertura. "Prendiamo atto degli incoraggianti impegni presi dall'assessore regionale Mario Nieddu - spiega - Ora chiaramente ci si aspetta che dalle parole si passi ai fatti, considerato che la pressione pandemica nell'Isola non è certo quella di qualche mese fa".

