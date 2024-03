Sanzionato il comune di Ittiri dall'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A determinare il provvedimento un post dell'amministrazione, datato primo febbraio 2024, sui “Lavori di ristrutturazione e rigenerazione del campo di calcio n° 3”.

Secondo i consiglieri di opposizione l'annuncio violava l'art. 9 della legge del 22 febbraio 2000 che vieta alle amministrazioni qualsiasi comunicazione dalla convocazione dei comizi elettorali fino al voto. Le eccezioni sono quelle, come riferisce la norma, “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

La risposta del Comune ha negato ci fossero intenti propagandistici nell'informazione ma, nonostante questo, l'Agcom ha ritenuto di intervenire perché il post è stato pubblicato dopo l'11 gennaio, giorno di convocazione dei comizi per le elezioni regionali, sostenendo poi che non era né impersonale né indifferibile ed indispensabile. Per questa ragione ha sanzionato il Comune ordinando di rimuovere la comunicazione istituzionale sui “Lavori” e anche di pubblicare un avviso sulla home page, della durata di 15 giorni, in cui si sottolinea che il post non era conforme all'art. 9.

