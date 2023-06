Ittiri festeggia il suo patrono, San Pietro. Il via domani alle 9 con la celebrazione della Santa Messa. Alle 19 sarà la volta della funzione solenne con panegirico. Alle 19.30 partirà la processione per le vie del paese con la statua del Santo accompagnata dalla Banda Musicale Ittirese.

Venerdì 30 giugno dalle 21.30, in piazza San Pietro, la compagnia teatrale Ittiri poterà in scena lo spettacolo dal titolo "In sa duttoressa". A seguire "La Pillola" in concerto.

Sabato 1 luglio, sempre in piazza San Pietro e alla stessa ora, è prevista la serata folk con la partecipazione dei gruppi folk "Santa Maria della Mercede" di Norbello, "San Simaco" di Simaxis, il "Gruppo folkloristico sindiese" di Sindia, l'Associazione Culturale Polifonica "Coro Bisos e Chertos" di Ittiri e il gruppo folk "San Pietro" di Ittiri accompagnati dalla voce di Giovanni Marongiu, dall'organetto di Giuseppe Cubeddu, che presenterà la serata, e dalla chitarra di Tore Nuvoli.

Il giorno successivo, 2 luglio, sarà la volta della serata mini folk: dalle 21.30, in piazza San Pietro, si esibiranno i mini folk "Gruppo Tradizioni Popolari" di Villanova Monteleone, "Santa Caterina" di Mores, "Oleri" di Ovodda, l'Accademia Tradizioni Popolari "Città di Tempio", i piccoli allievi della scuola di organetto di Carlo Boeddu di Nuoro (Giovanni Boeddu di Nuoro, Giuseppe Rocuc di Burgos e Federico Perino di Talana) e il mini folk "San Pietro" di Ittiri, accompagnati dall'organetto di Giuseppe Cubeddu, che presenterà la serata, e dalla chitarra di Tore Nuvoli.

