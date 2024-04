Il sindaco di Ittiri, Antonio Sau, candidato alle ultime regionali nelle fila del Pd, manda a casa l’assessora e vicesindaca, Angela Desole, in corsa con i Riformatori, partito schierato con il centro destra. Una decisione che l’ex esponente della giunta Sau non ha digerito.

«Il gruppo che ci ha portato alla guida del Comune di Ittiri nel 2020, e che ha consentito ad Antonio Sau di riconfermarsi sindaco, era una lista civica dal nome “Uniti per fare” - scrive in una nota Angela Desole - senza alcuna appartenenza partitica e politica. Nelle elezioni comunali del 2020 sono stata la più votata di Ittiri con ben 832 voti. Che certamente sono stati determinanti per la vittoria della lista civica a sostegno di Antonio Sau sindaco».

Alle ultime regionali Desole ha raccolto 994 preferenze, di cui 701 a Ittiri. «Visto che oggi mi vedo esautorata dal mio incarico amministrativo, - prosegue nel suo sfogo - mi domando: sono questi i principi progressisti di democrazia e uguaglianza della sinistra? E cosa è cambiato rispetto al 2019, quando in una situazione analoga, nonostante le richieste di alcuni consiglieri comunali, il sindaco ha deciso di non revocare le deleghe ad un assessore candidatosi alle elezioni regionali con una lista di centro destra?».

