L'Amministrazione comunale di Ittiri ha investito 120mila euro dal proprio bilancio per acquistare un terreno in zona Martineddu, dove verrà realizzata una piscina all'aperto. Per la realizzazione della struttura sono già disponibili 800mila euro, di cui ben 500mila donati all'Amministrazione da un residente ittirese.

Sempre bocche cucite sul nome, ma è ovvio che alcuni amministratori conoscano la sua identità, visto che è stato già da tempo sottoscritto l'atto tra le parti. Rimane però il grande gesto di generosità e altruismo.

«Le cifre indicate sono tutte disponibili - spiega il sindaco di Ittiri Antonio Sau -. Le altre le dovrà aggiungere il privato che materialmente costruirà la piscina con un project financing. La struttura sorgerà accanto a campi da tennis e campi di calcio. Per cui Ittiri tra poco tempo avrà a disposizione una cittadella sportiva all'altezza. Sullo sport inoltre sono in itinere altri importanti investimenti».



© Riproduzione riservata