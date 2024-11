Giovani al centro della programmazione condivisa delle attività di ogni genere capaci di animare la città di Ittiri nella stagione autunno-inverno. Domani, venerdì 8 novembre alle ore 18 presso la stanza 9 del Centro per le Arti e Spettacolo di via XXV Luglio, si terrà un incontro con i giovani, di età compresa fra i 14 e i 25 anni, per progettare le attività, quali eventi artistici, ricreativi, sportivi, formativi o altro, che si vorrebbero realizzare ad Ittiri nei prossimi mesi.

La nuova formula dell’amministrazione comunale è quella di coinvolgere associazioni e volontari in un laboratorio dove sviluppare idee e proposte a vantaggio della comunità, progetti culturali e di spettacolo, di sport e musica in grado di dare vita ad un ricco cartellone di eventi e manifestazioni da svolgersi nel comune di Ittiri nei prossimi mesi. La decisione è, quindi, delegata alle giovani forze che, per capacità organizzative e di intraprendenza, sapranno predisporre un programma di iniziative da presentare alla città.

