Dopo un lungo periodo di chiusura, il tratto della statale 131 bis, nel territorio comunale di Ittiri, presso la Località “Sa Teula”, è stato finalmente riaperto al traffico da Anas, grazie a un importante intervento di messa in sicurezza del versante adiacente, soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

L'amministrazione comunale di Ittiri si è fatta carico dell'intera progettazione degli interventi, provvedendo all'acquisizione dei necessari pareri obbligatori da parte degli enti preposti e coordinando l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di consolidamento del versante. Fin dalle prime fasi, il Comune ha attivato le procedure per ottenere i finanziamenti necessari, presentando il 14 ottobre 2021 una richiesta alla Regione Sardegna per il settore Lavori Pubblici. Successivamente, il 13 giugno 2022, la Ras ha erogato un finanziamento di 170.000 euro per la realizzazione del progetto. Quindi sono stati affidati i lavori il 29 novembre 2023 e si è giunti alla consegna ufficiale dei lavori il 10 aprile 2024 e alla successiva stipula del contratto il 27 aprile. I lavori si sono conclusi con esito positivo il 18 giugno 2024, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Un ruolo fondamentale nella riapertura della strada è stato svolto infine da Anas, che si è occupata della bonifica del tratto, reso impraticabile dall'accumulo di rifiuti abbandonati da cittadini incivili. Proprio la presenza di discariche ha provocato un forte ritardo di circa sei mesi nella riapertura del tratto stradale.

