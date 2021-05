Sembra non esserci pace per l'ospedale Alivesi di Ittiri. Dopo che nelle scorse settimane l'intero consiglio comunale si era espresso contro la temporanea chiusura del reparto di lungodegenza, poi riaperta alcuni giorni fa, ora si registra una spaccatura per quanto riguarda l'ambulatorio di igiene pubblica.

Nei giorni scorsi, il sindaco Antonio Sau aveva scritto al Direttore del Servizio di Igiene Pubblica di Sassari per ripristinare tutti i servizi di Igiene Pubblica che venivano erogati dal presidio ospedaliero ittirese, quindi è arrivata la replica del gruppo di minoranza “Siamo Ittiri”, guidato da Manuela Soro: “Ormai da qualche mese è iniziata la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali, che non sono poi così vicine a ben vedere. Lo dimostra l'attivismo del sindaco di Ittiri Antonio Sau. Egli con più interventi, alcuni dei quali del tutto destituiti di ogni serio fondamento, come il caso della pessima figura rimediata da Sau attraverso la secca replica dell'Ats, che smentisce la chiusura dell'ambulatorio di Igiene pubblica ed anzi annuncia finalmente l'assunzione di ben due medici igienisti. Uno dei quali definitivamente ad Ittiri”.

“Sau – proseguono da Siamo Ittiri –, lo dimostra ormai apertamente, vuole utilizzare l'ospedale per farsi facile propaganda. Imbastisce oggi una patetica lotta per la Lungodegenza, quando solo tre anni fa ne sosteneva la chiusura, come prevista dal piano sanitario regionale della Giunta Pigliaru. Ci sono documenti che lo attestano e che all'occorrenza tireremo fuori per smentirlo ed inchiodarlo ai fatti di cui si è reso protagonista. Noi invece diciamo basta con il populismo, con la propaganda e soprattutto con l'utilizzo dell'ospedale per scopi elettorali. Continuiamo a sostenere il rilancio dell'Alivesi senza secondi fini. L'interlocuzione con i vertici dell'azienda da parte nostra continuerà. Ma non possiamo consentire il perpetuarsi di una così smaccata attività preelettorale del sindaco”.

Non è tardata, però, ad arrivare la risposta del primo cittadino: “Per aver chiesto al Direttore del Servizio di Igiene Pubblica di Sassari, appena nominato, di adoperarsi per ripristinare tutti i servizi di Igiene Pubblica che venivano erogati all'Alivesi; subisco un attacco violento quanto strumentale dal Gruppo Siamo Ittiri, che definisce la mia azione finalizzata ad una eventuale campagna elettorale”.

“Il Gruppo Siamo Ittiri – dichiara ancora Antonio Sau – si è presentato alle comunali dichiarando di non avere appartenenze politiche, oggi è in prima linea a cercare di addomesticare o di strumentalizzare qualsiasi legittima e garbata recriminazione, pur di servire, a capello in mano il ‘Padrone’ di turno. Io continuo a pensare che gli Ittiresi, fino al marzo 2020, per un semplice rinnovo della patente o per il certificato necessario al rilascio del tesserino sanitario avevano un servizio pubblico all'Alivesi, oggi no. Chiedo semplicemente che venga ripristinato. La campagna elettorale la lascio a voi, ammesso che oltre al manovratore, qualcun'altro del gruppo, ne sia consapevole altrimenti rischiate di passare per merce di scambio”.

