Ittiri, al via i festeggiamenti in onore di San Maurizio Martire
Al via i festeggiamenti religiosi in onore di San Maurizio Martire, eventi organizzati a Ittiri dal comitato di San Maurizio con il patrocinio del Comune. Dopo la processione di oggi, domenica 21 settembre, lunedì 22 sono in programma le messe celebrate nella chiesa di San Maurizio, a partire dalle ore 7.30, 9.30, e nel pomeriggio alle 11 e alle 18.
Tutto si svolgerà con la partecipazione dei fedeli invitati ad indossare l’abito tradizionale del paese.
Il 23 settembre dopo la santa messa celebrata alle 11 nella stessa chiesa, seguirà lo scambio di chiavi tra gli obrieri, mentre alle 17.30 partenza del corteo con il santo che in processione verrà portato fino all’arrivo a Asa teula dove si proseguirà a piedi per le vie di Ittiri. I riti religiosi saranno accompagnati dagli eventi civili con la musica dal vivo proposta da alcune band che si esibiranno sul palco allestito davanti al santuario di San Maurizio.