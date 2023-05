Torna in funzione il defibrillatore posto all’esterno del comune di Ittiri.

A darne notizia i consiglieri di “Siamo Ittiri” che informano di aver acquistato e reso disponibili da ieri le piastre/elettrodi per l’importante strumento salvavita. Donato nel 2018 dall’associazione “Amici di Salvatore Serra”, il defibrillatore «è stato utilizzato - comunicano i quattro consiglieri Manuela Soro, Lia Calvia, Antonio Dore, Maria Grazia Simula e Giacomo Zara - senza successo purtroppo nel gennaio 2023. A seguito di questo lo strumento è stato rimosso e reso indisponibile per cinque mesi».

Sollecitati dal 118 e da semplici cittadini il gruppo, dopo aver segnalato la situazione in consiglio comunale al sindaco il 29 marzo e poi sui social, si è mosso in autonomia per l’acquisto delle piastre contattando una ditta di Sassari. Il 26 maggio ha reso noto al primo cittadino l’acquisizione dei nuovi elettrodi venendo nel contempo a sapere che, nello stesso giorno, una casa di riposo del paese ha a sua volta regalato altre piastre. Queste però, continua la nota di Siamo Ittiri, «scadono tra cinque mesi (ottobre) mentre quelle acquistate dal gruppo scadranno a novembre 2024».

La cosa importante, concludono i consiglieri, è «stata quella di ripristinare il defibrillatore e garantirne il suo funzionamento in caso di necessità, ricordandoci inoltre che si tratta di una donazione che va onorata e rispettata».

