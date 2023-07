La “Riforma degli Its per uno sviluppo economico e sociale del Paese”, è il tema dell’incontro in programma venerdì 7 luglio alle 10 presso le Residenze San Giuliano, ad Alghero. Una iniziativa organizzata dall'its Academy Tagss alla quale

Interverranno tra gli altri, insieme al presidente e al direttore dell'ITS Academy Tagss Pasquale Tanda e Ottavio Sanna, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti, l'amministratore della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, Guido Torrielli presidente Its Italia, Gianni Maoddi presidente Consorzio Pecorino Romano, Valerio Scanu presidente del Cipss, Vito Savino coordinatore nazionale Its Agroalimentare, Giacomo Spissu presidente Fondazione Banco di Sardegna, Alessandro Corrias dirigente assessorato Pubblica Istruzione della Regione Sardegna.

Gli Its rappresentano, nel panorama formativo, un elemento di assoluta novità e rilevanza, capace di interfacciare domanda e offerta di lavoro con particolare riferimento alle crescenti necessità delle aziende sempre alla ricerca di personale qualificato e formato da inserire nei processi produttivi. In Sardegna l'operatività degli Its sta rivestendo sempre maggiore rilevanza e in questo senso l'evento algherese si propone non solo come momento di sintesi rispetto a questo fatto finora, ma soprattutto di analisi, definizione degli obbiettivi e individuazione degli scenari futuri che si aprono sul fronte della formazione e dell'occupazione.





