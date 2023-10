Sono 12 i ragazzi partiti da Alghero con Intercultura per un’esperienza scolastica della durata di dieci, sei o tre mesi nei quattro angoli del mondo, non solo nelle destinazioni più “gettonate”. Panama, Argentina, Repubblica Dominicana, Ghana, Brasile, ma anche Stati Uniti, Costa Rica, Giappone e Canada, questi gli esotici Paesi in cui i giovani algheresi stanno vivendo le loro esperienze formative. Da settembre, invece, sono arrivate ad Alghero 2 studentesse subito accolte dalle loro famiglie ospitanti e inserite in una scuola locale. Si tratta di Venla, dalla Finlandia, e di Amparo, dall’Argentina.

E per la prossima generazione di adolescenti “esploratori” di se stessi e delle diverse culture del mondo, Intercultura ha aperto, fino al 10 novembre, le iscrizioni per partecipare ai programmi all’estero in 60 Paesi nei 5 continenti e per richiedere una delle oltre 1000 borse di studio messe a disposizione per l’anno scolastico 2024-25, www.intercultura.it/concorso, anche grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e fondazioni (l’elenco è in continuo aggiornamento alla pagina www.intercultura.it/borse-partner. In particolare, per gli studenti residenti ad Alghero, sono disponibili anche le borse di studio sostenute dal Comune.

Giovedì 26 ottobre alle 18, nella sala conferenze de Lo Quarter sarà possibile incontrare i volontari di Alghero per avere tutte le informazioni sul concorso.

I programmi dall’Associazione di volontariato che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Sono rivolti a studenti iscritti a una scuola superiore del territorio italiano, nati prioritariamente tra il 1° luglio 2006 e il 31 agosto 2009. Tra le novità si segnala l’apertura dei programmi in due Paesi dell’Est Europa: in Bulgaria (trimestre scolastico) e Lituania (semestre scolastico), e nuovi programmi in destinazioni già presenti, come il trimestre in Corea del Sud, il semestre in Perù e in Svizzera, il trimestre in Nuova Zelanda.

