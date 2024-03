La Camera di Commercio di Sassari si è attivata già da qualche anno con una serie di iniziative per contribuire alla divulgazione e alla formazione mirate alla crescita del sistema del Nord Sardegna.

In collaborazione con H-FARM, uno dei più grandi ecosistemi per la formazione, l’innovazione e l’imprenditoria in Europa, l’Accademia Digitale erogherà quattro corsi gratuiti che prenderanno il via a marzo e aprile fino a giugno dedicati all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze sull’Intelligenza Artificiale.

Il primo corso sarà “Da zero a deep learning. Formazione tecnica per diventare sviluppatori di intelligenza artificiale: dalle basi di Python ai Large Language Models” per cui sono previste lezioni per un totale di 150 ore.

Gli altri corsi sono da 50 ore. Il secondo corso ha per tema “Intelligenza Artificiale per sviluppatori, corso avanzato di large language models” ed è dedicato agli sviluppatori e consente ai partecipanti di imparare come scrivere, addestrare e migliorare algoritmi di Deep Learning

Il terzo “Intelligenza Artificiale Generativa & Prompt Engineering. Potenzialità e strumenti chiave per MPMI e liberi professionisti” è rivolto a imprenditori, liberi professionisti e lavoratori.

Il quarto, “Intelligenza Artificiale per i Leader del futuro. Intercettare e cogliere le nuove sfide e opportunità che offre l’intelligenza artificiale”, è finalizzato alla formazione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

