La Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Carla Puligheddu è stata accolta nel Palazzo del Municipio di Porto Torres dal sindaco Massimo Mulas e dall’assessora alle Politiche Sociali Simona Fois.

Oggetto dell’incontro l’ascolto delle principali esigenze riscontrate nelle fasce più giovani della comunità turritana e delle politiche che l’amministrazione comunale ha predisposto e intende rafforzare nell’ottica della promozione e della tutela degli interessi e dei diritti dei minori.

Le tematiche affrontate hanno toccato i diversi aspetti della quotidianità di ragazze e ragazzi dalla scuola ai temi sanitari, passando per le opportunità offerte alla gioventù turritana.

«Il piacevole incontro con la Garante – ha commentato l’assessora Fois - ha fornito l’occasione per esporre alcuni dei progetti in cui la nostra amministrazione crede fortemente come il “Cantiere delle famiglie Accoglienti”. Un’iniziativa che abbiamo avviato lo scorso anno con l’obiettivo di creare una rete solidale di nuclei affidatari disponibili all’accoglienza di minori in difficoltà e che vorremmo estendere anche agli altri comuni del territorio, magari attraverso il Plus del nostro distretto. Grazie a un lavoro orientato a intercettare i bisogni di bambine, bambini e adolescenti vogliamo, inoltre, implementare la presenza degli psicologi nelle scuole, rafforzare le attività nei consultori e promuovere il più possibile l’aggregazione giovanile come strumento di prevenzione del disagio e dell’emarginazione. Da questo punto di vista e degli spazi a loro disposizione sono fondamentali gli interventi in atto e quelli programmati sugli edifici comunali ad uso scolastico e sportivo».

«La collaborazione tra tutti gli attori della società, amministratori, associazioni, scuole e famiglie e con figure di supporto come la Garante Carla Puligheddu che ringraziamo della visita odierna – ha aggiunto il primo cittadino - è indispensabile per porre al centro della collettività la piena attuazione dei diritti dei minori che passa attraverso l’ascolto delle loro esigenze e la predisposizione di tutta una serie di servizi grazie ai quali possono sviluppare personalità e competenze. Sono loro, infatti, il futuro della società».

