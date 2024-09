Secondo Open Lab del progetto Nuraghe Casteddu, organizzato dal Comune di Stintino per sabato 21 settembre alle ore 16 presso il Centro culturale in via Marco Polo.

Durante l'evento, verranno approfonditi e illustrati gli ultimi dati acquisiti dalle ricognizioni sul campo e dalle indagini geofisiche effettuate da esperti e studenti sul Nuraghe Casteddu. Il progetto è il risultato della collaborazione tra il Comune stintinese, la Soprintendenza e il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari.

Il team di ricerca è guidato dalla professionista Elisabetta Garau e include studenti della laurea triennale e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Sabato la giornata sarà arricchita dalla partecipazione di Gabriella Gasperetti, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, e della restauratrice Alessandra Carreri, che condivideranno il loro prezioso contributo al progetto. Un evento per chiunque voglia conoscere meglio il patrimonio storico e partecipare attivamente al processo di scoperta e valorizzazione.

© Riproduzione riservata