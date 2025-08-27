l’incidente
27 agosto 2025 alle 12:24aggiornato il 27 agosto 2025 alle 12:26
Incornato da un toro: grave un allevatore di BulteiNecessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Nuoro
Grave incidente nelle campagne di Bultei. Questa mattina, un allevatore di 60 anni è stato incornato da un toro.
Il fatto si è verificato nell'azienda agricola dell'uomo, immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118.
L'allevatore, vista la gravità della ferita all'inguine, è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso all'ospedale di Nuoro.
