Grave incidente nelle campagne di Bultei. Questa mattina, un allevatore di 60 anni è stato incornato da un toro.

Il fatto si è verificato nell'azienda agricola dell'uomo, immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118.

L'allevatore, vista la gravità della ferita all'inguine, è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso all'ospedale di Nuoro

