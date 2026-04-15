“La Sarda Rivoluzione: Angioy, i moti antifeudali e gli anni dell'esilio” è il titolo della conferenza dibattito che si terrà domani alle 17.30 nell'Aula Magna dell'ITI Angioy di Sassari. L'ingresso è libero.

Protagonista lo scrittore e giornalista Vindice Lecis che sull'argomento ha scritto "L'Alternos-Il romanzo della sarda rivoluzione", ambientato proprio negli anni che videro Giovanni Maria Angioy, sostenuto dalla borghesia e dal popolo schiacciato da un sistema feudale insostenibile, combattere per le idee di uguaglianza fortemente osteggiato da reazionari e feudatari non disposti a rinunciare ai propri privilegi.

L'iniziativa rientra nell’ambito del progetto Cultur(al)serale del Corso d'Istruzione per Adulti dell'istituto. Introduce il professor Giovanni Maria Fozzi responsabile organizzativo del Corso d'Istruzione per Adulti, dialoga con l'autore il prof. Gianni Muzzu, ex dirigente scolastico.

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