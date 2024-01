A Sassari circolano 111 mila veicoli, un veicolo (auto, moto o autocarri) per ogni abitante. E questo, insieme alla guida distratta per colpa del cellulare (mentre sono in calo l'abuso di alcol e stupefacenti), spiega come mai gli incidenti stradali siano in aumento. Ben 1.330 incidenti con 9 decessi, rispetto ai 1.249 del 2022. È uno dei dati più eclatanti nel report annuale di attività della Polizia Locale presentato in conferenza stampa questa mattina.

Sono aumentati i compiti degli agenti, che hanno portato avanti anche campagne preventive per l'uso di sostanze stupefacenti e la protezione dalle truffe specie contro gli anziani.

Il comandante Gianni Serra ha evidenziato anche la crescita delle comunicazioni di reato trasmesse alla Procura della Repubblica per spaccio e per reati contro il patrimonio.

Raddoppiate le sanzioni per illeciti ambientali: 1.163, reati individuati grazie soprattutto alla sistemazione delle fototrappole.

